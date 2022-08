Calciomercato Lazio: per Emerson tre cessioni. Ecco i nomi

La Lazio continua sotto richiesta di Maurizio Sarri la ricerca di un terzino sinistro. Il preferito del tecnico è l'ex Roma, ora al Chelsea, Emerson Palmieri. Per arrivare al terzino della Nazionale però i biancocelesti devono fare delle cessioni.

Il punto su Emerson

Emerson Palmieri ('94) ha il contratto in scadenza col Chelsea nel 2024 ma è fuori dai progetti di Tuchel che in quel ruolo ha appena acquistato Cucurella. I Blues hanno dato l'ok alla Lazio per il prestito con diritto di riscatto di circa 10 milioni di euro. Il terzino è stato contattato direttamente da Sarri per convincerlo del progetto Lazio. L'ostacolo ingaggio di 4,5 milioni di euro, può essere superato soltanto se il calciatore deciderà di ridursi l'ingaggio come ha fatto la scorsa stagione accettando il prestito al Lione.

Emerson Palmieri i numeri

Emerson Palmieri è un calciatore dal profilo internazionale. Vincitore dell'Europeo con l'Italia, il terzino è arrivato al Chelsea nel 2017 dalla Roma, ha già lavorato con Sarri proprio nell'esperienza del tecnico a Londra. Insieme i due hanno vinto l'Europa League 2018/2019. Col Chelsea ha anche vinto la Coppa d'Inghilterra, la Champions League e la Supercoppa Europea. In Serie A oltre che con la maglia della Roma ha giocato con quella del Palermo. Per lui nel massimo campionato italiano le presenze sono 42.

Le uscite

Prima di affondare il colpo per Emerson Palmieri la Lazio però deve fare delle uscite. In prima fila c'è Acerbi ('88) fuori rosa e assente agli allenamenti per scelta societaria riguardante il mercato. Il centrale difensivo (legato alla Lazio fino al 2025 con ingaggio di circa 2,5 milioni di euro) è in rotta con tutto l'ambiente da tifosi ad allenatore (che lo ha difeso durante il ritiro). Per liberarsene Lotito chiede circa 4 milioni di euro. Il calciatore è la scelta low cost dell'Inter di Inzaghi e prima scelta del Monza. La Lazio vorrebbe cedere anche il deludente Hysaj ('94). Il fedelissimo di Sarri arrivato lo scorso anno a parametro zero è stato bocciato al termine di una stagione da dimenticare. Per lui c'era stato un timido interessamento del Valencia di Gattuso ma ad oggi non sono pervenute offerte per il calciatore. Fuori dai progetti biancocelesti anche Akpa Akpro ('92). Sul centrocampista sondaggi di Cremonese e Sampdoria.