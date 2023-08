Muro granata per Ricci: Lotito pensa ad un campione del Mondo per Sarri

Continua a non correre buon sangue fra Torino e Lazio. Il direttore sportivo dei granata ha attaccato il club biancoceleste sul fronte Ricci smascherando la possibilità che il grande colpo del centrocampo sia un altro.

Vagnati contro la Lazio

Vagnati, ds del Torino, intervenuto ai microfoni di Tag24 sul caso Ricci ha attaccato la Lazio. Queste le sue parole: “Sono venti giorni che non sento più la Lazio. Sono venti giorni che la Lazio su Ricci prende per il cul.. tutti. Il ragazzo resta con noi”. Parole dure del dirigente granata che non nega una trattativa fra biancocelesti e piemontesi ma specifica con toni aspri il mancato movimento della Lazio e adesso il trasferimento per il centrocampista classe 2001 a Formello è molto difficile.

Un campione del mondo per Sarri?

La fumata nera per Ricci potrebbe rivelarsi un depistaggio da parte di Lotito. Infatti il presidente della Lazio è intenzionato a regalare a Sarri un altro colpo importante a centrocampo dopo la cessione di Milinkovic e l’arrivo di Kamada. Fra i nomi caldi e già in orbita laziale c’è quello del campione del mondo De Paul (’94) fuori dai piani di Simeone e accostato anche alla Roma in questa finestra di mercato. L’ex Udinese centrocampista totale e dal grande carisma, potrebbe essere regalo per la Champions di Lotito a Sarri, ma servirà uno sforzo economico e una riduzione dell’ingaggio del centrocampista.

Gli altri

Altro nome caldo per il centrocampo della Lazio è quello di Torreira (’96) che ha dato la sua totale apertura. L’uruguaiano vorrebbe tornare in Italia ed è affascinato nel lavorare con Sarri, col tecnico che ne apprezza la tecnica e la garra. Altro nome monitorato a Formello è quello dell’ex Roma Paredes (’94) regista e anche lui campione del Mondo con l’Argentina. Piace molto anche Guendouzi, 24enne centrocampista del Marsiglia in scadenza con i francesi nel 2025.