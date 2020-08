Calciomercato Lazio, David Silva è più vicino: pronto il grande colpo Champions

David Silva è sempre più vicino alla Lazio. A confermarlo è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sottolinea come si continua a trattare ma arrivano segnali positivi, quindi aumenta la fiducia di poter chiudere questa operazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di un grande colpo per il club biancoceleste, soprattutto in vista della prossima Champions League. David Silva, 34 anni, ha giocato la sua ultima partita in Premier League con la maglia del Manchester City a fine luglio contro il Norwich. Soprannominato El Chino per via delle origini e Merlino per le sue giocate assai tecniche in campo, Silva è un esterno offensivo puro.