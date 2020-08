Calciomercato Lazio, Lotito e Tare scatenati: ecco i primi due colpi. E il terzo è già in canna

La Lazio è pronta a svelare i suoi primi colpi di calciomercato. I biancocelesti, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono ormai a un passo dall'acquisto di David Silva. Il 34enne spagnolo si libererà dal Manchester City e arriverà alla Lazio a parametro zero.

Mancano solo alcuni dettagli burocratici. In settimana potrebbe arrivare già la chiusura del cerchio. Il presidente Lotito e il direttore sportivo Tare, però, non si fermano qui: è infatti vicino l'acquisto anche di Vedat Muriqi. Il 26enne attaccante del Fenerbahce costerà, secondo Sky, 16 milioni di euro più bonus.

Ma c'è di più. La Lazio pensa anche a Sergio Rico, portiere di proprietà del Siviglia e in prestito al Paris Saint-Germain. Il 27enne estremo difensore spagnolo tornerà in Spagna ma è in vendita. L'ostacolo più grande per l'acquisto riguarda l'ingaggio percepito dal calciatore. Una cifra molto importante ma secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio la trattativa c'è.