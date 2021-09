Lazio, c'è la suggestione David Luiz

Il calciomercato è finito, ma il per la Lazio "il mercato è sempre aperto". Parole di Claudio Lotito presidente biancoceleste che alla presentazione della Lazio Women ha elogiato il lavoro di mister Sarri e ha parlato del mercato.

L'arrivo di Zaccagni ha chiuso le operazioni riguardanti il reparto offensivo a disposizione della Lazio. Va detto che l'esterno del Verona è stato il piano B della dirigenza laziale, una volta sfumato il serbo Kostic. Zaccagni si aggiunge agli esterni offensivi Felipe Anderson e Pedro arrivati in questa sessione a Formello.

Lazio, occhio a David Luiz

Il mercato ancora aperto è quello degli svincolati. Fra tanti nomi illustri come quello di Franck Ribery (38 anni), piano C della Lazio in caso di fumata nera per Zaccagni, c'è quello di David Luiz che fa gola alla Lazio.

Il difensore brasiliano, 34 anni, è alla ricerca di una nuova squadra dopo l'esperienza all'Arsenal. David Luiz è stato già allenato da Sarri ai tempi del Chelsea, e con lui ha vinto pure l'Europa League. L'arrivo del difensore però è complicato. Nella rosa della Lazio adesso ci sono cinque difensori centrali: i titolari Acerbi e Luiz Felipe, più Patric, Radu e Vavro. Inoltre pesano nelle casse del club biancoceleste gli ingaggi degli esuberi come Lukaku e Durmisi e quello di David Luiz non sarebbe una richiesta "leggera".

Il Tempo riferisce pure di un contatto fra Maurizio Sarri e David Luiz, ma almeno non c'è nessuna trattativa concreta.