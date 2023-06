Inzaghi chiama Immobile: l'Inter punta il capitano della Lazio

Dopo Luis Alberto e Milinkovic-Savic, un altro totem della Lazio è finito nel mirino di una big in questo calciomercato. Si tratta di Ciro Immobile che interessa non poco all’Inter dell’ex Simone Inzaghi.

Simone chiama Ciro

L’Inter è alla ricerca di un attaccante. Dopo l’addio di Dzeko, le difficoltà e i dubbi su Lukaku e con Correa destinato a partire il parco attaccanti di Inzaghi si basa su Lautaro Martinez. All’argentino il tecnico vorrebbe affiancare Ciro Immobile suo pupillo ai tempi della Lazio e con cui il bomber è diventato grande facendo la storia del club laziale. Il capitano biancoceleste sarebbe il regalo della dirigenza nerazzurra al tecnico dopo la finale di Champions League raggiunta.

Perché l’Inter vuole Immobile

Le caratteristiche e la caratura di Immobile fanno dell’attaccante il profilo perfetto per l’Inter 2023/2024. Centravanti di esperienza, Immobile conosce alla perfezione gli schemi di Inzaghi ed entrerebbe perfettamente nei meccanismi nerazzurri. Inoltre l’ingaggio di Immobile per le casse interiste è contenuto, anzi. Il fiuto del gol dell’attaccante non è mai stato in discussione. L'ex allenatore biancoceleste punterebbe forte anche sull'amicizia extracampo col giocatore e fra le famiglie per spingerlo a Milano.

La posizione della Lazio e di Immobile

Ad oggi per la Lazio Immobile è incedibile e Immobile non ha intenzione di lasciare la Lazio, specie dopo aver raggiunto anche la Champions League. Il bomber è legatissimo in maniera viscerale ai colori biancocelesti, è il capitano della squadra, uomo spogliatoio e detiene il recordo di marcature della storia del club (196 gol). A Formello non sono arrivate offerte per il classe 1990, ma salvo clamorosi scenari e proposte indecenti dalla Milano nerazzurra, il nome di Immobile resterà ancora legato alla Lazio.