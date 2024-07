Ciro Immobile al Besiktas: accordo trovato. La Lazio dice addio al suo capitano

Finisce l'era Ciro Immobile alla Lazio. Il capitano nonchè miglior marcatore all time della squadra biancoceleste, non è partito per il ritiro con il resto della squadra ed è prossimo al trasferimento al Besiktas.

Lotito cede

Dopo i primi tentennamenti, di natura puramente economica, Claudio Lotito ha dato il via libero al trasferimento di Immobile. Il patron della Lazio chiedeva circa 10 milioni di euro per lasciar partire il proprio giocatore, richiesta poi scesa a 5 milioni di euro e poi ancora più al ribasso, 3 milioni di euro. L'ultima richiesta di Lotito è stata accolta dal Besiktas, che inizialmente voleva l'attaccante a costo zero, che ha versato nelle casse laziali la cifra minima per assicurarsi le prestazioni di Ciro Immobile.

Immobile in Turchia

Nelle prossime ore Immobile partirà per Istanbul per la sua terza avventura all'estero dopo le esperienze (negative) in Spagna al Siviglia e in Germania al Borussia Dortmund. Per l'attaccante classe 1990 un biennale con opzione per il terzo anno a sei milioni di euro (netti) a stagione. L'ormai ex bomber della Lazio non è nemmeno partito col resto della squadra per il ritiro di Auronzo, lasciando i gradi di capitano a Danilo Cataldi.

Immobile lascia dopo 8 anni

Ciro Immobile è arrivato alla Lazio nell'estate del 2016 in cerca di rilancio dopo le annate altalenanti all'estero e la sua seconda esperienza al Torino. Arrivato con tanti dubbi, l'attaccante di Torre Annunziata si è preso la Lazio a suon di gol. Tante reti e pesanti come quelle nelle finali di Supercoppa Italiana o nei derby. Con la maglia della Lazio, di cui è capitano dal 2021, Immobile ha realizzato 207 gol, record nella storia del club capitolino e ha vinto tre volte il titolo di capocannoniere della Serie A (in totale 4 con la prima stagione al Torino altro record mai nessuno ne ha conquistato di più) eguagliando anche il record di marcature in un solo campionato di Serie A (36, 2019/2020). Ai riconoscimenti personali, nella sua avventura alla Lazio, Immobile ha vinto anche due Supercoppe Italiana (2017, 2019) e una Coppa Italia (2018/2019).