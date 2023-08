Calciomercato Lazio: Guendouzi o Samardzic per dimenticare Milinkovic-Savic

La partita di Lecce della Lazio ha mostrato i soliti difetti di una squadra troppo spesso colpita da blackout inspiegabili e una nuova novità: l’assenza di Milinkovic-Savic. Per ovviare a questa mancanza, la Lazio nonostante l’arrivo di Kamada è pronta a cercare nel mercato nuove soluzioni.

Quanto manca Milinkovic

La Lazio non ha perso a Lecce perché non c’era Milinkovic-Savic (stessa partita, stesso risultato si è verificato lo scorso gennaio col serbo in campo) ma la sua assenza è stata evidente. Il gioco della Lazio, pur mantenendo gli stessi principi, è diverso. Manca struttura fisica in mezzo al campo e fisicità in area e non, manca l’appoggio strutturato in fase di difficoltà per uscire dai momenti difficili, per non parlare della caratura tecnica del giocatore. Kamada ottimo acquisto, a parametro zero, ma è un altro tipo di giocatore.

La partita di Kamada

Il debutto in partita ufficiale di Kamada con la Lazio non è stato negativo, ma nemmeno entusiasmante. Il giapponese ha bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi di Sarri, è normale e con lui in campo la squadra è diversa. Più che rifinitore come spesso è stato Milinkovic, l’ex Bayer Leverkusen è un centrocampista dinamico e di corsa e la costruzione e fantasia ora sono tutte qualità nei piedi di Luis Alberto (autore dell’assist per il gol di Immobile). Compito difficile per Kamada quello di sostituire uno dei centrocampisti più forti e decisivi visti in Serie A negli ultimi anni.

Nuovi arrivi in mezzo al campo?

Il solo Kamada non basta per sostituire Milinkovic-Savic. Ecco perché la Lazio sta cercando nuovi rinforzi in mezzo al campo. I nomi in lizza sono due: Samardzic e Guendouzi. Col primo classe 2002 dell’Udinese la Lazio ha avuto già contatti quando stava per tramontare la trattativa fra il giocatore e l’Inter. Centrocampista tecnico e di qualità potrebbe rilevare Luis Alberto o Kamada, fornendo un ricambio o una maggiore qualità offensiva alla squadra. In più cosa che apprezza molto Sarri durante le sue valutazioni, conosce la Serie A. Il secondo classe 1999 è di proprietà del Marsiglia. Giocatore più fisico e con tanta esperienza internazionale con esperienze in Bundesliga e Premier League (Arsenal). Per entrambi il valore di mercato è sui 20 milioni di euro, cifra che la Lazio può spendere in caso di cessione di uno fra Basic (che piace all’Udinese) e Marcos Antonio.