Calciomercato Lazio: Bonucci divide Sarri e Lotito

Guendouzi (ad ore lo sbarco a Roma e le visite) potrebbe non essere l’ultimo acquisto della Lazio. Infatti in casa biancoceleste dopo l’inizio horror in campionato si stanno valutando, anzi rivalutando, dei rinforzi per il reparto difensivo. Proprio per questo c’è discussione a Formello intorno al nome di Leonardo Bonucci.

Lotito vuole Bonucci

Bonucci fuori rosa alla Juventus cerca una nuova squadra e ha riallacciato i contatti con la Lazio. Il club biancoceleste aveva già sondato il terreno per l’esperto difensore trovando un’apertura ma senza affondare. Lotito vorrebbe il difensore per la sua esperienza e per il carisma che potrebbe portare in rosa visto anche il momento delicato della squadra e gli impegni in Champions League. Per portare il difensore di Viterbo nella Capitale è necessaria però un’uscita fra Patric e Gila. L’arrivo di Bonucci è avvallato dal presidente laziale meno però da Sarri.

Sarri dice no

Lotito dice sì, Sarri no. Il tecnico dopo non averle mandate a dire sul mercato biancoceleste, inizialmente aveva valutato in un primo momento positivamente l’arrivo di Bonucci poi si è opposto. Come per Lloris, per il tecnico l’arrivo del difensore rischierebbe di rompere l’equilibrio e la serenità dello spogliatoio e per questo la Lazio ha preso Sepe e l'allenatore preferisce andare avanti con il pacchetto difensivo a disposizione. Sarri e Bonucci si conoscono bene avendo vinto lo scudetto insieme alla Juventus.

Derby per Bonucci?

Bonucci alla ricerca di una nuova sistemazione si sarebbe offerto pure alla Roma, che però ha messo in secondo piano la situazione difesa concentrando tutte le forze su Lukaku. Il difensore chiede 2,5 milioni di euro e si libererebbe dalla Juve, con il nuovo acquirente che non spenderebbe quindi denaro nell’acquisto del giocatore. Bonucci vicino all’Union Berlino, prende tempo visto che il suo desiderio è quello di restare in Italia e soprattutto nella Capitale così da tornare vicino alla sua Viterbo.