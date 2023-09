Sarri fa fuori Basic. Quale futuro per il croato?

Nella Lazio non c’è più spazio per Toma Basic. Il centrocampista croato non ha mai convinto Sarri e la dirigenza. Il mercato all’estero è ancora aperto e l’ex Bordeaux è pronto a salutare Formello dove non è riuscito a lasciare traccia.

Sarri fa fuori Basic

Nel diramare la lista Uefa per la Champions League 2023/2024 che vedrà la Lazio inserita nel gruppo E con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic, Sarri ha tagliato Basic. Il centrocampista non rientra nei piani del tecnico e l’esclusione dalla lista è stato l’ulteriore segnale mandato al centrocampista. Un messaggio inequivocabile: qui non giochi.

Pista turca

Basic in estate ha rifiutato diversi trasferimenti. Il suo desiderio era quello di continuare alla Lazio nonostante la forte concorrenza a centrocampo con gli arrivi di Guendouzi, Rovella e Kamada match winner a Napoli. Il croato ha detto no in Italia all’Udinese e diversi club esteri. Adesso sul tavolo di Lotito sono arrivate delle proposte dalla Turchia ma il giocatore non è del tutto convinto, ma il rischio di non giocare è altissimo. La partenza di Basic tratterà anche Vecino, dopo le proteste dei tifosi del Galatasaray che hanno frenato la cessione dell'ex Inter e l'intervento di Sarri che ha deciso di salvaguardare l'uruguaiano e dar via il croato.

Basic-Lazio, niente feeling

Fra Basic (’96) e la Lazio non è mai scattata la scintilla. Arrivato dal Bordeaux nella stagione 21/22 per ben 7 milioni di euro Basic è stato calciatore voluto fortemente da Tare e mai realmente da Sarri. Dopo un inizio nella norma, mai esplosivo, il giocatore è scivolato in panchina raccogliendo sempre e solo brevi spezzoni di gara, e diventando sfortunato protagonista fuori dal terreno di gioco. Il suo modo di giocare mai si è sposato con le idee di Sarri e nella stagione scorsa (la seconda in maglia biancoceleste) il suo minutaggio si è drasticamente dimezzato con Sarri che ha fatto intendere di non puntare su di lui. In totale con la Lazio ha collezionato 69 presenze, 2 gol e 2 assist.