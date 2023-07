Calciomercato Lazio, colpo a sorpresa di Lotito: per Sarri c'è Sow

La Lazio ha trovato il suo nuovo centrocampista. Una trattativa lampo per un colpo a sorpresa di Lotito che è vicinissimo alla chiusura per lo svizzero Sow e che arriva dopo il post enigmatico di Luis Alberto che aveva fatto tremare il mondo laziale.

Chi è

Mohameth Djibril Ibrahima Sow è un centrocampista svizzero con origini senegalesi classe 1997. Un jolly di centrocampo (1,84 cm) capace di giocare sia da regista che da mezzala e all’occorenza da trequartista (ruolo che però è fuori dagli schemi di Sarri). Sow di proprietà dell’Eintracht Francoforte nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze e 4 gol in Bundesliga. In totale con i tedeschi sono 160 le presenze e 8 i gol in 4 stagioni impreziosite dalla vittoria dell’Europa League. Il giocatore arriverà alla Lazio col pesante compito di sostituire Milinkovic-Savic andato in Arabia.

La trattativa

La trattativa per portare Sow alla Lazio è stata veloce. Il club biancoceleste verserà nelle casse dell’Eintracht Francoforte 15 milioni di euro, cifra che il club tedesco ha ritenuto idonea per un calciatore che andrà in scadenza nel 2024. Per il centrocampista pronto un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

I tanti rifiuti

L’arrivo di Sow è da vedere anche nell’ottica dei tanti rifiuti che ha ricevuto Lotito. Partito Milinkovic, ma anche prima, la Lazio si era mossa per Zielinksi (1994) espressa richiesta di Sarri ma il Napoli ha sparato alto per il polacco che ha scelto di rinnovare con i partenopei. Mai decollata la pista Kamada (parametro zero) per le alte richieste economiche del giapponese (4-5 milioni di euro) così come Sabitzer che piaceva anche alla Roma ma che è andato al Borussia Dortmund. Altro no in casa Lazio è stato registrato su Samuele Ricci del Torino. Sul centrocampista granata, Lotito ha effettuato diversi rilanci arrivando ad offrire 15 milioni di euro più bonus, ricevendo il secco no di Cairo che ne chiede 25.

Procede invece la trattativa della Lazio per portare alla corte di Sarri il talentuoso russo Zakharyan.