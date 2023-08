Lazio, fatta per Guendouzi ma Sarri boccia il mercato

La Lazio è caduta ancora e Lotito è pronto a dare Sarri un nuovo rinforzo per cambiare la rotta di questo inizio di campionato nettamente negativo dei biancocelesti. A ore sbarcherà nella Capitale Guendouzi, il nuovo acquisto che farà contento Sarri che nel frattempo ha bocciato il mercato estivo della Lazio.

Sarri boccia il mercato

Nel post partita di Lazio-Genoa (0-1, gol di Retegui su papera di Provedel), Maurizio Sarri in conferenza stampa ha stroncato il mercato della Lazio. Il tecnico della Lazio, che di certo non è uno che le manda a dire, ha parlato in negativo dei nuovi arrivati, delle loro condizioni e dei problemi che dovrà gestire lo spogliatoio. Ecco le sue parole: “Abbiamo preso Pellegrini che era fuori rosa alla Juventus, Rovella (zero minuti giocati, ndr) che veniva da un infortunio e ha fatto solo tre allenamenti, Kamada ha giocato l'ultima partita a maggio. Sepe era fuori rosa, Isaksen era arrivato in buone condizioni poi il caldo lo ha bollito completamente. Ci sono delle condizioni oggettive. Abbiamo preso ragazzi che vengono da altri campionati, da altri continenti. Il problema diventa la lingua, l'alimentazione, le risposte sono molto individuali". Parole forti e che fanno rimanere di sasso il popolo laziale già preoccupato dalla situazione in classifica con la Lazio ultima ferma a zero punti dopo aver affrontato Lecce e Genoa.

Guendouzi promosso

Se ci sono da parte di Sarri perplessità sui nuovi arrivati, il sereno potrebbe portarlo Guendouzi prossimo giocatore della Lazio. Infatti il francese è stato argomento trattato da Sarri così in conferenza stampa: “Guendouzi può portare alla Lazio sicuramente energia. Quando l'ho visto giocare in Inghilterra era energico, di grande carica mentale e fisica, giocatore con caratteristiche che nella nostra rosa di centrocampisti ora non abbiamo. Quasi mai i grandi nomi incidono nello spogliatoio, vediamo se questo ragazzo ha questa capacità di trasmettere la sua carica agonistica”. Guendouzi infatti è stato preferito a Samardzic per la sua fisicità, lacuna biancoceleste dopo la partenza di Milinkovic-Savic. Esperienza internazionale, fisicità, dinamismo e garra saranno le qualità che porterà dalla Francia l’ormai ex Marsiglia.

Fatta per Guendouzi

Le parole di Sarri confermano l’arrivo di Guendouzi. Il centrocampista francese classe 1999 arriverà a Roma già in giornata e sarà a disposizione per la trasferta di sabato sera contro il Napoli. La Lazio aveva da tempo trovato l’accordo col giocatore (quinquennale 3 milioni di euro bonus compresi) e Lotito ha avuto la meglio sul Marsiglia per costi e divisione del pagamento. Il patron biancoceleste si è assicurato il calciatore per 13 milioni di euro più 5 di bonus (non complicati ma nemmeno difficili) e una percentuale sulla futura di rivendita intorno al 10%, quando i francesi chiedevano prima 20 milioni di euro, poi 18 ma con una parte fissa più alta.