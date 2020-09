Calciomercato Lazio, colpo dal Manchester United: ecco Andreas Pereira. Chi è il nuovo arrivo

La Lazio è pronta ad abbracciare Andreas Pereira. Il centrocampista offensivo con passaporto belga oggi svolgerà le visite mediche in clinica Paideia: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United e potrà essere tesserato da comunitario.

Sempre nella giornata di mercoledì è atteso anche il rientro dalla Turchia di Vedat Muriqi: era in quarantena per il Covid-19. A seguito del tampone negativo, potrà aggregarsi finalmente alla squadra di Simone Inzaghi. Attesa anche per il via libera alle visite mediche per Wesley Hoedt, proveniente dal Southampton.

Nuovi acquisti per rinforzare la Lazio. E se Muriqi e Hoedt sono volti noti, Andreas Pereira pochi tifosi laziali lo conoscono. Nel 2011, dopo sei anni nelle giovanili del Psv, Pereira è stato preso dal Manchester Unidet perché stregò Sir Alex Ferguson che lo andò a visionare in Olanda da vicino.

A ha debuttato a 17 anni in Coppa di Lega, l'anno scorso ha giocato 40 partite (25 in Premier con un gol e tre assist). Nel mezzo un paio di prestiti, uno a Granada (5 reti in 35 partite, con retrocessione dalla Liga) e poi a Valencia (uno solo squillo in 25 gare). Nel 2015, con il Brasile di Gabriel Jesus, arrivò secondo al Mondiale U20.

Il ragazzo è eclettico, ma potrebbe dare di più. Pereira però è ancora giovane, ha 24 anni, una carriera davanti. In carriera ha fatto il trequartista, la mezzala, l'esterno e la seconda punta. Nella Lazio potrebbe giocare dietro Immobile o da vice Luis Alberto, o magari insieme in un cambio di modulo. Inzaghi lavorerà per farlo rendere al meglio.