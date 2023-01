Sì di Bonazzoli alla Lazio: il punto

La Lazio continua a lavorare per il vice Immobile. Le ottime prestazioni della squadra di Sarri, terza in classifica stanno spingendo Lotito a ritoccare la rosa per poter competere senza remora alla corsa per un posto in Champions League.

Bonazzoli, sì alla Lazio

Federico Bonazzoli ('97) ha detto sì alla Lazio. L'attaccante della Salernitana aspetta soltanto il via libera dei granata per approdare in biancoceleste e giocarsi le sue possibilità in una grande squadra. L'ex Sampdoria ha rifiutato nelle ultime ore l'Hellas Verona e la Cremonese perchè vuole solo la Lazio. Sarri ha dato il suo benestare all'operazione confidando di aver trovato in Bonazzoli un bomber di scorta nei casi di necessità. Il tecnico apprezza l'attaccante per la sua mobilità e capacità di legare il gioco. Perde quota Sanabria ('96) col Torino concentrato su altre operazioni per liberare il suo attaccante.

Cosa manca

Per dar via all'operazione manca l'arrivo a Salerno di un attaccante. La Salernitana infatti si sta muovendo con insistenza per cercare un rinfrozo nel parco attaccanti (Seferovic il primo nome sulla lista) proprio per liberare Bonazzoli. Lotito per prendere l'attaccante mette sul piatto un prestito con diritto di riscatto. La Salernitana chiede l'obbligo (ad oggi impossibile per la Lazio causa indice di liquidità) a circa 5 milioni di euro. Le riserve campane possono diventare vane anche per la volontà decisiva del giocatore che vuole vestire biancoceleste. La cessione di Fares da parte della Lazio, potrebbe accelerare l'operazione sbloccando l'indice di liquidità.

Le condizioni di Immobile

In attesa di Bonazzoli, Ciro Immobile (infortunato) oltre a fare il tifo per la sua Lazio prosegue le sue cure per tornare il prima possibile a disposizione di mister Sarri. L'attaccante sogna la convocazione e la panchina per la sfida di domenica contro la Fiorentina ma è impossibile e lo staff medico biancoceleste predica calma. Il rientro del capitano laziale più verosimilmente è previsto per febbraio fra il Verona (4 febbraio) o al più tardi per l'Atalanta (11 febbraio). Questo l'ultimo bollettino medico: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano).