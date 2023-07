Calciomercato Lazio: affari in vista fra Lotito e De Laurentiis

La Lazio si muove sottotraccia per piazzare i colpi per completare la rosa a disposizione di Sarri per la prossima stagione. Sia per il centrocampo che per l’attacco Lotito è in contatto con De Laurentiis per due colpi.

Zielinski per il centrocampo

L’obiettivo principale per il centrocampo della Lazio si chiama Zielinski (1994). Il centrocampista polacco di proprietà del Napoli è in scadenza nel 2024 e ad oggi non si parla di rinnovo. Il calciatore piace tantissimo a Sarri che l’ha allenato sotto al Vesuvio. Zielinski alla Lazio prenderebbe il posto di Milinkovic-Savic (Lotito aspetta la mossa della Juventus) e porterebbe in dote tanta qualità ed esperienza al servizio dei biancocelesti.

Cheddira per l’attacco

La lista del vice-Immobile è lunghissima. La Lazio spinge per Marcos Leonardo, distanze quasi minime col Santos, ma si guarda attorno. Fra Bonazzoli e Pinamonti, c’è anche Cheddira (1998) del Bari. Il centravanti marocchino è stato protagonista della bella stagione del Bari in Serie B con 17 gol in 31 partite. Nel suo stare in campo ricorda Immobile e sarebbe l’ideale attaccante di scorta a disposizione del tecnico.

Le operazioni

Per Zielinski il Napoli chiede intorno ai 20 milioni di euro, mentre il Bari per Cheddira circa 8 milioni di euro. Cifre alla portata della Lazio con Sarri che spinge per avere il prima possibile i primi rinforzi per preparare al meglio la stagione che segna il ritorno della Lazio in Champions League.