Da Acerbi a Reguilon: il punto sulla difesa della Lazio

Continua il mercato della Lazio. Oltre ad Ilic per il centrocampo, Maurizio Sarri ha espresso esplicitamente alla dirigenza un rinforzo in difesa precisamente un terzino sinistro. Per arrivarci la Lazio ha però bisogno di vendere.

Acerbi-Inter, gli aggiornamenti

La Lazio ha cercato di vendere Hysaj in questa sessione di mercato, ma ad oggi per l'albanese non sono arrivate offerte concrete. Per arrivare ad un nuovo terzino sinistro allora i bianocelesti spingono per l'addio di Acerbi ('88). La cessione del difensore fuori rosa e in rotta con tutto l'ambiente darebbe modo a Lotito di risparmiare su un ingaggio pesante (2,5 milioni di euro a stagione) e puntare su un nuovo rinforzo. Nella giornata di ieri l'agente di Acerbi ha incontrato i dirigenti dell'Inter. Il calciatore vuole vestire nerazzurro, la Lazio ha aperto al prestito ma i nerazzurri frenano perchè vogliono prima monitorare altri profili. Acerbi resta dunque in stand-by con l'Inter che lo ha bloccato ma che si vuole prendere ancora del tempo per decidere (anche per la protesta dei tifosi interisti sul potenziale acquisto del difensore). La situazione potrebbe sbloccarso dopo Lazio-Inter di venerdì 26 agosto.

Reguillon, il punto

Il nome nuovo per la fascia sinistra della Lazio è quello di Sergio Reguilon ('96). Mancino di spinta, lo spagnolo è in uscita dal Tottenham e cerca una nuova squadra. Sul terzino c'è tanta concorrenza con Atalanta e diversi club della Premier League che lo seguono. Gli Spurs hanno aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto (cifra totale compresa fra i 20 e 22 milioni di euro). Lo scoglio più alto per la Lazio però riguarda l'ingaggio: il terzino guadagna oltre 3 milioni di euro e i biancocelesti hanno chiesto al Tottenham un aiuto sullo stipendio. Lotito ha chiesto agli Spurs di pagare circa il 70% dell'ingaggio del calciatore.

Gli altri nomi

Quello di Reguilon è il piano B della Lazio. Infatti la richiesta numero uno di Sarri era Emerson Palmieri ('94). Il terzino della Nazionale però ha scelto il West Ham, con gi Hammers che hanno investito sul calciatore 15 milioni di euro cash, la Lazio proponeva al Chelsea proprietario del cartellino un prestito con diritto di riscatto a cifre più basse. Reguilon ora è in pole, ma non è l'unico nome che circola a Formello. La Lazio infatti segue con attenzione Valeri ('98) romano e laziale che ha ben figurato in Roma-Cremonese di lunedì. Il terzino mancino ha il contratto in scadenza con i lombardi nel 2023 e sarebbe felicissimo di vestire la maglia biancoceleste. Il costo del suo cartellino non sarebbe superiore ai 3 milioni di euro. A Sarri piace anche Marcos Alonso ('90) in uscita sempre dal Chelsea. Lo spagnolo ex Fiorentina gradirebbe un ritorno in Italia ma i costi rendono l'affare complicato. I Blues valutano il calciatore circa 15 milioni di euro troppi per la Lazio. Difficile la strada per il prestito visto il contratto in scadenza del giocatore nel 2023 con i londinesi. Molto fredda la pista Ghoulam ('91). L'algerino ex Napoli ora svincolato e vecchio pupillo di Sarri non convince per le sue condizioni fisiche.