Calciomercato Lazio, accordo con Fares: pronta una nuova freccia per Inzaghi

La Lazio è ad un passo da Mohamed Fares che nell'ultima sfortunata stagione ha collezionato appena otto presenze con la Spal. Colpa della rottura del legamento crociato, che di fatto lo ha tenuto fuori fino a fine febbraio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fares ha già trovato un accordo con la Lazio e la Spal attende ora una telefonata da parte dei biancocelesti per confermare l'operazione. In attesa che la trattativa si sblocchi, la società biancazzurra neoretrocessa in Serie B, secondo SkySport chiede 10-11 milioni senza contropartite tecniche. Si tratta, ma l'affare è a buon punto.