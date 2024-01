La Nuova Florida saluta Samuele Vianni, ufficiale il passaggio in Serie C

Si conclude la trattativa tra Nuova Florida e Virtus Entella, con la squadra ligure di Chiavari che ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante classe 2001. Vianni si è messo in mostra con la maglia del Nuova Florida, mettendo a segno 9 gol in 16 partite del girone G di Serie D. "La Società comunica la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Samuele Vianni alla Virtus Entella. Tutta la Società, a partire dal Presidente Danilo Pizi, ringrazia il numero nove per il lavoro svolto in questa prima parte di stagione e per l’attaccamento alla maglia biancorossa. Faremo il tifo per te, Samu!".