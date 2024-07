Nuove facce in casa Lodigiani, con il club romano che ha annunciato quattro nuovi acquisti in vista della prossima stagione di Eccellenza Lazio, in cui è pronto a giocare un ruolo da protagonista. "Siamo lieti di annunciare le firme di Vincenzo Ciotoli, Alan Mastropietro, Alessandro Sbordone e Massimo Silvestri, benvenuti ragazzi!".