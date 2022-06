La Lazio pesca nel Napoli di Sarri: Allan è più di un'idea

La Lazio è pronta ad essere protagonista nel mercato con colpi mirati e low cost. Nel mirino della dirigenza laziale c'è Allan centrocampista pupillo di Maurizio Sarri.

Sarri vuole Allan

Allan centrocampista brasiliano classe '91 è uno dei desideri di mercato di Maurizio Sarri. Il calciatore è l'uomo giusto per il tecnico per far cambiare marcia alla Lazio. Sarri conosce bene il centrocampista avendo condiviso con lui lo spogliatoio ai tempi di Napoli. Allan garantirebbe alla Lazio quell'aggressività tanto richiesta da Sarri nel recupero palla e nel pressing. Qualità che ad oggi mancano nel centrocampo biancoceleste. L'inserimento di Allan nel centrocampo della Lazio, offrirebbe a Sarri anche diverse varianti tattiche come ad esempio un centrocampo a due in un ipotetico 4-2-3-1. Allan sarebbe felice di ritrovare il tecnico con cui ha espresso il suo miglior calcio della carriera. A far spazio al brasiliano sarebbe Luis Alberto sempre più verso la cessione.

L'operazione Allan

Allan è un calciatore dell'Everton. I Toffees nella prossima finestra di mercato faranno una grande rivoluzione dopo un'annata negativa in cui hanno rischiato la retrocessione. In questa stagione il brasiliano non ha trovato molto spazio in Premier League, partendo spesso dalla panchina, e sarebbe disposto a tornare in Serie A anche abbbassando di molto il suo stipendio attuale di circa 4 milioni di euro. La Lazio aspetta però uno sconto dell'Everton. Gli inglesi acquistarono Allan dal Napoli per quasi 30 milioni di euro, ora il suo valore è dimezzato. Lotito chiede un ulteriore sconto che potrebbe arrivare visto che il brasiliano è in scadenza con i Toffees nel 2023.

Allan e Sarri

Sarri e Allan hanno condiviso l'esperienza di Napoli nel triennio del tecnico sotto al Vesuvio. Sotto la guida di Sarri Allan è esploso attirando su di sè le attenzioni di diversi top club fra cui il Psg, con De Laurentiis che rifiutò 80 milioni di euro, perchè valutava il calciatore 120 milioni. Con Sarri, Allan ha collezionato 132 presenze mettendo a referto 8 gol e 14 assist in tre anni.