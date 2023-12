La Cynthialbalonga piazza il colpo El Bakhtaoui, ex Nocerina e Livorno

Batte il colpo la Cynthialbalonga, che ha ufficializzato tramite il suo profilo ufficiale l'acquisto di Faissal El Bakhtaoui. La punta francese si è svincolata recentemente dalla Nocerina e ha colto l'opportunità portata dalla Cynthialbalonga al volo. Per El Bakhtaoui si tratta di un ritorno nel Lazio, dopo la parentesi alla Nuova Florida del 2022.

Il comunicato del club

Ieri pomeriggio si è svincolato dalla Nocerina, nella notte il DS Tomei e il Presidente Camerini hanno piazzato il colpo di mercato: Faissal El Bakhtaoui è un nuovo calciatore della Cynthialbalonga. El Bakhtaoui è una seconda punta di primissimo piano, che non ha bisogno di presentazioni: il reparto offensivo della Cynthialbalonga ora si arricchisce ancor più di qualità. L’attaccante ha vissuto annate esaltanti in Scozia con le maglie di Dunfermline, Dundee e Queen of the South, in Italia con Nocerina e Livorno. Il Presidente Bruno Camerini e tutta la società danno il benvenuto al calciatore con l’augurio di una lunga e proficua permanenza in maglia azzurra.