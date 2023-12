L'Ostiamare si rinforza alla ricerca dei playoff, ufficiale un attaccante ex Torres

Si rinforza l'Ostiamare, che ufficializza tramite il suo sito l'acquisto di Simone Sorgente, attaccante classe 1999. L'ex Torres sarà un elemento di aiuto per il proseguimento di questa Serie D dell'Ostiamare, in netta risalita nelle ultime uscite tanto da essere ora a soli due punti dalla zona playoff.

Il comunicato del club

Regalo di Natale anticipato in casa Ostiamare. Il club biancoviola ufficializza l’arrivo di Simone Sorgente che si unisce così al gruppo di mister Campagna in vista della ripresa del campionato. Altro rinforzo dunque per un girone di ritorno che l’Ostiamare si prepara a vivere con entusiasmo e voglia di essere protagonista grazie anche alla spinta della proprietà e della dirigenza che non stanno risparmiando sforzi e risorse. Un innesto prezioso per l’unidci lidense che potrà ora contare sull’attaccante classe 1999 che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Paganese. Sorgente cresce nel settore giovanile di Benevento e Foggia per poi maturare diverse esperienze in Serie D con Nocerina, Olympia Agnonese, Cassino, Afragolese e Vastese e Serie C con Aquila Montevarchi e Torres.