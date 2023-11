L'ex Pontedera è il nuovo acquisto del Roma City

Un nuovo volto per il Roma City, che prima dell'ultima giornata di campionato ha annunciato di aver perfezionato l'acquisto di Gabriele Azzimati. L'ala destra classe 2005 è in arrivo dal Pontedera e sarà a disposizione della squadra del girone F di Serie D per i prossimi impegni in campionato.

Il comunicato del club

