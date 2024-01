L'ex Inter Kevin Zefi è un nuovo giocatore della Roma

È stato depositato anche in lega il contratto di Kevin Zefi, giovane talento classe 2005 che sbarcherà a brevissimo alla Roma. Zefi è un'ala di nazionalità irlandese, e negli ultimi anni si è parlato di lui come un ottimo talento per il futuro. Passato dallo Shamrock Rovers all'Inter, Zefi non è riuscito ad imporsi nella forte primavera nerazzurra tra infortuni e problemi di ambientamento, fino ad arrivare a solo sei mesi dalla scadenza senza accordo per il rinnovo. Il giovane irlandese, con cui vanta undici presenze nella u19, è in grado di disimpegnarsi in tutti i ruoli dell'attacco, dalla seconda punta e l'ala sinistra fino al falso nove.

? Benvenuto nella nostra squadra Primavera a Kevin Zefi, attaccante irlandese classe 2005, proveniente dall’Inter#ASRoma pic.twitter.com/fNc3myRVKK — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2024

La Roma, orfana a breve di Luigi Cherubini, ha individuato in Zefi una scommessa importante per il futuro, accordandosi per un acquisto gratuito ma con il 25% della rivendita all'Inter. Per Zefi sarà una grande occasione per riportare la sua giovane carriera tra i binari, con il picco raggiunto l'anno scorso con 16 gol e 3 assist in sole 13 partite di Under 18, senza però riuscire mai a guadagnarsi un posto in Primavera 1, con solo sei presenze e nessuna rete.