Calciomercato Roma: il terzo colpo di Tiago Pinto. Ecco la lista

Non c'è due senza tre. La Roma ha già completato due acquisti in questa sessione di calciomercato: Maitland-Niles e Sergio Oliveira, ma Tiago Pinto punta a regalare a Mourinho un terzo rinforzo. I giallorossi lavorano per un nuovo centrocampista, ma la partenza di Borja Mayoral fa tenere d'occhio la pista per un attaccante. Prima però bisogna cedere.

Obiettivo Kamara

Sempre più viva la pista che porta a Kamara del Marsiglia. Il calciatore francese classe 1999 ha il contratto in scadenza con il Marsiglia il prossimo giugno e sembra destinato all'addio. Sul suo futuro Kamara ha recentemente dichiarato: "Il mio contratto scade a giugno e se resterò farò di tutto affinché la squadra raggiunga il suo obiettivo, cioè la Champions. A parte questo, con il mercato aperto tutto è possibile". Quel "se" lascia uno spiraglio per un suo trasferimento già nelle prossime settimane e la Roma è in prima linea. I giallorossi infatti possono giocarsi la carta Cengiz Under, in presito dalla Roma proprio all'OM con i francesi intenzionati a riscattare il turco. Kamara di ingaggio chiede quasi 5 milioni di euro, cifra alta ma su cui la Roma puà lavorare (abbassando le pretese) cedendo prima gli esuberi: Fazio a Diawara in prima linea. La partenza proprio del guineano, sui cui è forte il pressing del Valencia, spalencherebbe le porte a Kamara. Impossibile Ndombele per l'ingaggio elevato, difficile Zakaria su cui è forte la Juventus, Xhaka resta il sogno per l'estate e potrebbe essere finanziato da Veretout.

Veretout infatti è un altro giocatore che potrebbe lasciare la Roma. L'arrivo di Sergio Oliveira ha messo in panchina Veretout, col francese che è sceso in campo dal primo minuto contro il Cagliari solo per il forfait dell'ultimo secondo di Pellegrini. La sua partenza però non è da prendere in considerazione in questa sessione. Difficilmente Mou farebbe a meno dell'ex Fiorentina in questo momento della stagione, ma in estate il francese davanti ad un'offerta importante potrebbe andar via. Su di lui ci sono il Napoli (che provò a prenderlo quando ancora vestiva la maglia della Fiorentina) e il Tottenham.

Attenzione all'attacco

La partenza di Borja Mayoral ha lasciato un vuoto nell'attacco della Roma. Mourinho adesso in rosa può contare soltanto su Abraham (titolare indiscusso) e Shomurodov che sta deludendo parecchio. Per il resto, lo Special One ha a disposizione diverse seconde punte, esterni offensivi. Ecco allora che non è da scartare l'ipotesi di investire su un attaccante, che sarà obiettivo principale in estate ma su cui si sta già lavorando. Il nome caldo è sempre quello di Belotti che dirà addio al Torino a giugno. Stesso discorso per Azmoun iraniano dello Zenit in scadenza, e seguito anche dalla Juventus.