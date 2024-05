Kamada rinnova con la Lazio

Alla fine Tudor ha ce l'ha fatta. Il tecnico croato ha convinto Kamada a restare alla Lazio e il giapponese ha esercitato la clausola di rinnovo per restare a Formello anche nella prossima stagione.

La rinascita di Kamada

Da panchinaro fisso con Sarri a insostituibile per Tudor. Così si può riassumere la prima stagione romana di Kamada che ha cambiato marcia con l’arrivo del nuovo tecnico. Nel 4-3-3 fisso e rigido della prima parte di stagione l’ex Eintracht non si è mai trovato e ha avuto sempre poche possibilità, al contrario nel 3-4-2-1 del croato il giapponese è stato libero di spingersi in avanti e sfruttare la sua caratteristica migliore ovvero gli inserimenti. Tudor ha rinunciato a Kamada soltanto in Coppa Italia contro la Juventus (il ritorno per infortunio) per il resto lo ha sempre schierato mostrato fiducia incondizionato al classe 1996.

Il rinnovo

Per restare alla Lazio, Kamada ha esercitato il rinnovo sul contratto annuale firmato la scorsa estate quando arrivò dalla Bundesliga a parametro zero. La nuova firma (biennale) aumenta l’ingaggio del giapponese dagli attuali 3 milioni di euro netti, a 3,5 milioni di euro. Il centrocampista pur di restare alla Lazio ha rifiutato offerte economicamente migliori dalla Premier League.

Kamada al centro del progetto

.Kamada sarà il perno della Lazio 2024/2025. Centrocampista centrale, box to box e all’occorrenza anche trequartista come si è visto a San Siro contro l’Inter dove ha trovato la rete del momentaneo vantaggio Tudor ha deciso di affidare le chiavi del centrocampo laziale. Investitura importante per il giapponese nuovo leader in mezzo al campo della squadra visti gli addii sempre più vicini di Luis Alberto e Guendouzi.