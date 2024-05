Clamoroso dietrofront di Kamada. Rabbia Lazio: "Non accettiamo ricatti"

Clamorosa polveriera scoppiata a Formello. Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Daichi Kamada dopo l'incontro con la dirigenza laziale ma come un fulmine a ciel sereno il giapponese ha cambiato idea facendo infuriare il club biancoceleste. Pure Tudor sorpreso.

L'accordo

La Lazio e Kamada avevano trovato un'intesa di massima per il rinnovo di tre anni (2 anni più 1). Il centrocampista aveva accettato il ritocco dell'ingaggio fino a 3,5 milioni di euro per prolungare il suo contratto con i capitolini. Diventato centrale con l'arrivo di Tudor, Kamada sarebbe diventato il fulcro del centrocampo laziale per la prossima stagione e nuovo leader della squadra.

Il dietrofront

L'ansia a Formello è iniziata a salire quando la pec in cui Kamada esercitava il rinnovo automatico non arrivava. L'entourage del giapponese infatti ha preteso un nuovo contratto e portato con sè ancora dei dubbi per la firma. Il giapponese ha spinto per inserire nel contratto un clausola bassa poco più di 5 milioni di euro già attiva in questa sessione di mercato e ricambiare la durata del contratto di solo un anno. Lotito avrebbe detto no ma avrebbe optato al massimo per una clausola da 20 milioni di euro. Muro contro muro che ha portato alla fumata nera e alla rabbia in casa Lazio.

Il ds della Lazio Fabiani ai microfoni ufficiali del club ha commentato la situazione parlando di ricatto da parte di Kamada e dei suoi procuratori: "Parto da un punto fermo: quando c’è il vento del cambiamento o si hanno delle basi solide o si viene spazzati via. Non mi stancherò mai di dire che sono i tesserati che devono stare al servizio della Lazio e non il contrario. Lo scorso anno puntammo su Kamada perché c’era Luis Alberto che voleva andare via. Si cercò un giocatore con quelle caratteristiche e Sarri diede il benestare al suo arrivo. Il giocatore e il suo entourage chiesero un anno con opzione per altri tre con clausola unilaterale a favore. Per farlo arrivare li abbiamo accontentati e non è costato poco tra stipendio e commissioni. Ieri scadeva questa clausola a favore di Kamada per rinnovare per tre anni e ci siamo trovati di fronte a una cosa inaspettata. Nel momento in cui l’entourage e Kamada si presentano chiedendo lo stesso tipo di contratto dello scorso anno, ci siamo trovati di fronte a grande scortesia. Non mi faccio ricattare da nessuno e ho detto che non mi interessava neanche discutere di questa estorsione, perché di fatto questo era. Una società deve patrimonializzare i propri calciatori, se avessi ancora accettato questa situazione lui sarebbe andato via tra un anno senza aver la possibilità di cederlo. Era una condizione inaccettabile, irricevibile".

La situazione di Tudor

Stupito di questa situazione anche Igor Tudor che dal suo arrivo aveva puntato su Kamada e che lo voleva al centro del progetto anche nel prossimo anno. La fumata nera sul rinnovo del giapponese sta facendo pensare pure il croato che sperava di essere accontentato dalla dirigenza col rinnovo indiscutibile del nipponico. "Oggi è il nostro allenatore" - ha aggiunto Fabiani - "Quest’anno siamo rimasti senza Sarri, persona stupenda che ha gettato la spugna, e ci siamo trovati in un momento difficile nelle condizioni di dover fare una scelta. Nella vita come fai sbagli, se avessimo tenuto un allenatore ponte e avessimo perso ci avrebbero criticato, abbiamo preso Tudor e fanno lo stesso. Bisogna fidarsi delle persone, se dovessi sbagliare sarei il primo a farmi indietro perché delle poltrone non mi frega nulla. La squadra non verrà smontata. Poi se arriveranno offerte si valuteranno, ma l’allenatore quando è venuto era consapevole della situazione. Siamo riusciti a entrare in Europa, era il minimo per i nostri tifosi".