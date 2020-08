Calciomercato Roma, la Juve insiste per Dzeko: c'è l'ok anche di Cristiano Ronaldo

La Juventus sta continuando a corteggiare Edin Dzeko. La Roma risponde picche, almeno per ora. Il neo tecnico dei campioni d'Italia Andrea Pirlo, però, insiste e anche Cristiano Rolando avrebbe dato il suo ok per l'acquisto dell'ex attaccante del City così come riporta Sportmediaset.

Per portare Dzeko a Torino ci vorrebbe una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro (non pochi considerati i suoi 34 anni). La Roma si è mossa con il Napoli per portare Milik nella Capitale. Insomma, un intreccio che dovrebbe a breve vedere una soluzione. Le alternative per la Juve sono le solite: dallo stesso Milik a Morata, passando per Jimenez. Ma la prima scelta resta Dzeko.