Calciomercato Roma: Kluivert ai saluti, la cessione dell'esterno apre le porte a Xhaka

Granit Xhaka si avvicina all'As Roma. Ad accelerare il passaggio del centrocampista dell'Arsenal alla corte di Joe Mourinho la cessione di Justin Kluivert, ceduto in Francia al Nizza. Già nella lista degli esuberi del tecnico portoghese dopo una stagione in prestito al Lipsia, l'esterno olandese è arrivato ai saluti, come reso noto dalla stessa società di Trigoria.

Ventidue anni, figlio d'arte di Patrick, l'esterno offensivo ha sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore al Nizza, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo in parte fissa e in parte variabile.

Come si legge in una nota del club capitolino, l’accordo prevede il diritto di opzione in favore del Nizza, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate situazioni sportive, per l’acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni di euro. Justin Kluivert è arrivato in giallorosso nell’estate del 2018, con la Roma ha collezionato 68 presenze e 9 gol.

Cessione di Kluivert che segue quella di Cengiz Under, passato all'Olimpique Marsiglia, come anche Pau Lopez, al cui posto è arrivato l'esperto numero uno della nazionale portoghese Rui Patricio. Opera di sfoltimento della rosa da parte di Tiago Pinto che sta cercando di cedere anche Olsen, il portiere svedese che lo scorso anno ha giocato in Premier League con la maglia del Leicester, a cui è interessato il Lille fresco campione di League One.

Cessioni che sgravano la società da ingaggi pesanti e che aprono la strada a Granit Xhaka, centrocampista in forza all'Arsenal che nel corso dell'Europeo appena concluso ha mostrato le sue doti con la fascia da capitano della maglia della Svizzera. Già accordatosi con la Roma, i giallorossi avrebbero alzato l'offerta da 16 a 17,5 milioni di euro (15 cash più 2,5 di bonus), con il centrocampista che pur di arrivare alla corte di Mourinho è pronto a ridursi l'ingaggio percepito con i Gunners.