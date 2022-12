Indomita Pomezia, le parole di Aiello "Con questo spirito possiamo farcela"

L'Indomita Pomezia è viva e lo ha dimostrato. La formazione di Leonardo Aiello è tornata a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive pareggiando contro la W3 Maccarese. Un punto ottenuto contro una delle grandi del campionato che lascia ampio rammarico in casa giallonera, ma permette comunque di riavvicinarsi seppur di poco alla zona play out, viste le sconfitte di Falaschelavinio e Fiano Romano, che ora distano un solo punto. Guardando l'andamento del match la classifica avrebbe potuto dire ben altro, ma il mister è comunque soddisfatto di quel che ha visto “La squadra sicuramente è viva – esordisce – visto come se l'è giocata contro una grande formazione del nostro girone. Potevamo sicuramente ottenere qualcosa di più visto che il loro pareggio è arrivato in modo fortunoso proprio allo scadere. Ci prendiamo un punto, ma oltre a questo ci portiamo dietro un'ottima prestazione contro una bella squadra come la W3. Da inizio stagione abbiamo avuto qualche problema, la squadra ha sempre risposto positivamente ma sono mancati i punti. Spesso non abbiamo subito gol, ma non siamo riusciti a finalizzare ed ottenere la vittoria, in altre occasioni invece non siamo riusciti a sfruttarle, perdendo con un solo gol di scarto. E' andato un po' tutto storto, anche sul lato numerico: tra infortuni e squalifiche non siamo mai riusciti a scendere in campo al completo. Riuscendo quindi a recuperare tutto il gruppo e con questa mentalità io sono sicuro che possiamo arrivare al nostro obiettivo, ad iniziare dalla sfida contro il Città di Cerveteri nella quale mi aspetto la stessa prestazione fatta domenica”.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]