Indomita Pomezia, arrivano due rinforzi per la prima squadra

Nella sfida di Cerveteri per la formazione di Leonardo Aiello è arrivato un ko sfortunato. L'Indomita Pomezia ha centrato una traversa, sprecato un paio di occasioni nitide da gol ed è poi riuscita solamente ad accorciare le distanze con la rete di Simeone a 5' dalla fine. Il forcing finale non è bastato per trovare almeno un punto, ma la squadra ha dimostrato di essere sul pezzo ed al suo interno ha due nuove pedine che il tecnico potrà utilizzare da qui al termine della stagione per raggiungere la salvezza. Parliamo di Luigi Di Fusco e Fabio Francucci. Il primo è una mezzala ed ha giocato nella prima parte di campionato con l'Itri, nel girone B. “Ho scelto l'Indomita perché è una società seria, che ha degli obiettivi chiari da raggiungere. Spero di poter dare il mio apporto per il raggiungimento della salvezza”. Il secondo, invece, ha conosciuto il massimo campionato regionale con la Boreale ed ha poi giocato in D con il Pomezia. Mezzala e all'occorrenza mediano ha scelto l'Indomita perché “E' una grande sfida. Ho seguito la squadra per alcune partite e secondo me ha tutte le carte in regola per fare bene in questa seconda parte di stagione e raggiungere l'obiettivo”.

[ufficio stampa Indomita Pomezia]