Immobile al Beşiktaş, Lotito frena. Cosa succede a Formello

Rischia di finire con uno strappo la storia d’amore fra Ciro Immobile e la Lazio. O meglio fra il miglior realizzatore di tutti i tempi del club e il presidente Claudio Lotito. L’attaccante infatti è pronto a lasciare Formello per Istanbul e chiede di farlo gratis, il numero uno laziale non intende liberarlo gratuitamente.

Il Besiktas vuole Immobile

Triennale da 6 milioni netti a stagione (più bonus). Questa è l’offerta presentata dal Besiktas a Ciro Immobile. Il centravanti classe 1990, che ha rifiutato offerte dall’Arabia, ha detto sì alla ricca proposta turca che consentirebbe all’attaccante di Torre Annunziata di restare ancora in Europa, per giunta in una Capitale, e giocare le coppe europee. Si tratterebbe della terza esperienza all’estero per Immobile dopo quelle deludenti al Siviglia e Borussia Dortmund.

Lotito frena

“Pagare moneta, vedere cammello”. Mai come in questo caso il mantra di Claudio Lotito è chiaro come il sole. Il presidente della Lazio non intende blindare Ciro Immobile anzi la sua partenza non sarebbe sgradita alla dirigenza. Ma c’è un nodo da sciogliere. Il Besiktas intende prelevare l’attaccante in maniera gratuita dalla Lazio, con il capitano biancoceleste che avrebbe chiesto al suo presidente di lasciarlo andare dopo tutto quello che ha fatto per la squadra. Lotito ha detto no alla partenza gratuita forzando sul fatto che Immobile è legato da un contratto con la Lazio fino al 2026.. Il patron laziale inizialmente, e già dalla passata stagione, chiedeva almeno 10 milioni per il suo centravanti adesso sarebbe pronto ad accontentarsi di 4-5 milioni di euro. Somma che al momento il Besiktas tentenna ad offrire.

Post Immobile

Difficile immaginare Ciro Immobile ancora alla Lazio con l’attaccante che non vorrebbe nemmeno partire per il ritiro della squadra. Ecco allora che sono diverse le carte sul tavolo di Lotito per sostituire il suo capitano. Il sogno si chiama Simeone (’95) del Napoli ma il nome più concreto è quello di Dia (1996) della Salernitana con cui c’è un accordo di massima. Sullo sfondo restano Pinamonti del Sassuolo, Badzar del Partizan Belgrado e Gimenez del Feyenoord.