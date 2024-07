Immobile al Besiktas. Il centravanti vicino all'addio alla Lazio

Ciro Immobile può dire addio alla Lazio. Il capitano nonché miglior realizzatore della storia del club biancoceleste infatti ha ricevuto un’offerta importante dalla Turchia. L’attaccante, classe 1990, sta valutando come e dove proseguire il suo finale di carriera.

Immobile e Besiktas

In Turchia riportano come concluso l’affare fra la Lazio e il Besiktas per il trasferimento di Immobile ma la trattiva sta entrando adesso nel vivo. Il club turco ha presentato un’offerta ufficiale a Claudio Lotito per acquistare Ciro Immobile. Un’offerta importante, superiore ai 10 milioni di euro, su cui il presidente della Lazio e l’attaccante ne hanno discusso dopo la conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni, tenutasi oggi, lunedì 8 luglio, a Formello.

Il Besiktas sarebbe pronto ad offrire all’attaccante un biennale intorno agli 8 milioni di euro. Immobile adesso ne guadagna 4,5 alla Lazio con cui è legato fino al 2026.

Le parole di Lotito

L’addio di Immobile non sembra essere una chimera viste anche le parole di Lotito durante la presentazione del nuovo allenatore: “Chi merita gioca. Non gioca chi ha un nome che in passato ha avuto un peso, tutto va dimostrato giornalmente e nelle partite”. Parole che sembrano riferirsi al bomber biancoceleste.

La cessione di Immobile rientrerebbe nel restyling completo del pacchetto attaccanti della Lazio che ha giù ufficializzato Noslin e Tchaouna. Per il post Immobile resta caldissima la pista Dia.