Il Trastevere rinforza la difesa, ufficiale il ritorno di un ex

Il Trastevere comunica il ritorno in maglia amaranto di Valerio Giordani, difensore classe 1992, alla Cynthialbalonga nella prima metà della stagione. Il centrale nativo di Anzio aveva già difeso i colori trasteverini tra il 2020 e il 2023, con 84 presenze, 7 gol e tre qualificazioni ai playoff (di cui uno vinto, nel 2021). Cresciuto nella squadra della sua città, in carriera ha giocato anche tra i professionisti con Taranto, Montichiari, Mantova e Aversa, con quasi 400 presenze complessive in carriera tra Eccellenza, Serie D e C, oltre ad un’apparizione con la maglia della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup del 2011.

Le parole di Giordani

“Per me è una grandissima emozione tornare a vestire la maglia del Trastevere – afferma Giordani subito dopo la firma sul nuovo contratto – In questi anni non ho mai nascosto il mio amore per questi colori e questa società, un amore che ho tradotto in impegno in campo e durante gli allenamenti. Ho sperato di tornare qui un giorno, fin da quando sono andato via. La classifica dice che il Trastevere adesso si deve salvare, anche se negli ultimi anni siamo stati abituati a fare campionati di vertici e fasi finali dei playoff. Da parte mia, posso assicurare che porterò tanto entusiasmo e la mia esperienza. La rosa è forte, conosco praticamente tutti i ragazzi perché ho già giocato con la maggior parte di loro negli anni scorsi e secondo me la squadra è di livello assoluto ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Adesso dobbiamo ragionare ponendoci obiettivi a medio termine, programmando gli step da raggiungere ogni 4-5 partite per risalire la china e alla fine vedremo dove saremo. Io sono sicuro che, con questo gruppo, potremo divertirci molto “.

[comunicato stampa Trastevere]