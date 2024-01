Il Real Monterotondo blinda la porta, ufficiale l'arrivo dell'ex Trastevere

Arriva in porta il nuovo rinforzo del Real Monterotondo per la sua Serie D. È Nicolò Casagrande, portiere classe 2002 che ha già giocato da titolare la partita di questa domenica del Real Monterotondo contro l'Aquila. Per Casagrande si tratta di un ritorno nel Lazio, dopo aver indossato le maglie di Trastevere, Vigor Perconti, Lupa Frascati e Romana. Reputato uno dei migliori giovani portieri della D, per Casagrande ci sarà il compito arduo di aiutare il Real a mantenere la categoria, con la squadra di Monterotondo al terzultimo posto nel girone F di Serie D ad un solo punto di vantaggio sulla penultima.