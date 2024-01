Il nuovo colpo della Romana FC arriva dall'Hellas Verona, ufficiale Minnocci

La Romana è pronta a tornare in campo per l’inizio del girone di ritorno, ma prima della sfida contro la Cavese la proprietà ufficializza l’arrivo di Valerio Minnocci, esterno classe 2004, con un passato tra le fila del Verona, Nuova Florida e Nettuno, capace di ricoprire diversi ruoli. L’arrivo di Minnocci va quindi a rinforzare la rosa a disposizione di mister D’Antoni e il centrocampista si presenta così:

Le prime parole di Minnocci

“Ho accettato questa sfida perché volevo rimettermi in gioco e tornare a dimostrare le mie capacità. Scegliere questo club è stato semplice visto che la prima impressione sull’ambiente è stata eccellente. I compagni mi hanno accolto subito con molto entusiasmo e la società mi ha dato una buona impressione. Ora inizieremo il girone di ritorno e il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra per continuare sulla scia degli ultimi risultati in modo da toglierci grandi soddisfazioni”