Il nuovo colpo del Pomezia ha più di 100 gol tra i dilettanti

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di annunciare l'accordo raggiunto con il calciatore Andrea Cardillo. Cardillo, detto Ciccio nelle squadre dove ha giocato, è il classico bomber. Attaccante classe 1992 vede la porta come pochi e infatti ha disputato sempre campionati di Serie D. Il Patron Alessio Bizzaglia e il DS Alessandro Mezzina si sono assicurati un centravanti di categoria superiore che siamo sicuri emozionerà e farà gioire tutti i tifosi rossoblù del Pomezia Calcio a suon di gol. Per lui parlano le piazze dove ha giocato e gol fatti: Sora, Rieti, Flaminia, Fondi, Trastevere, Albalonga, Real Monterotondo, Ostiamare, Cassino e ancora altre, oltre ad aver messo a segno più di 100 gol nei Dilettanti. Benvenuto Andrea e in bocca a lupo per una grande stagione con il rossoblù del Pomezia Calcio 1957!

[comunicato stampa Pomezia]