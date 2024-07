Il nuovo acquisto dell'Ostiamare ha più di 100 presenze in Serie C

L’Ostiamare apre il mercato con l’arrivo di Daniel Zinon Kouko. Il centravanti ivoriano, classe ’89, sbarca all’Anco Marzio con alle spalle una carriera importante. Per lui più di cento presenze nei professionisti e tanta voglia di essere protagonista anche in biancoviola: “Una volta parlato con la società non ho avuto bisogno di pensarci molto, ho subito accettato. Il progetto dell’Ostiamare mi ha stregato, è ambizioso proprio come me. Nonostante abbia già tanta esperienza alle spalle sono uno che ha ancora tanta voglia di far bene e di vincere”. Proprio la sua esperienza sarà sicuramente un importante valore aggiunto per la compagine biancoviola: “Sono un ragazzo tranquillo e proprio per questa mia qualità cercherò di trasmettere al gruppo la giusta serenità, soprattutto ai più giovani. Ci tengo però a dire che sono qui a Ostia per far bene e perciò sono pronto a trasmettere anche la grande voglia che ho”. Kouko sarà un tassello prezioso nell’attacco dell’Ostiamare vista anche la grande fame di gol che dimostra di avere l’ivoriano: “In generale sono un giocatore che aiuta molto la squadra, ho buone qualità tecniche e proprio grazie a queste mi piace mandare in porta i miei compagni”. L’attaccante ex Pianese chiude poi parlando dei suoi obiettivi e lanciando un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Quest’anno voglio far molto meglio dal punto di vista realizzativo. Voglio segnare di più e sono pronto a fare di tutto per riuscirci e per aiutare la squadra. Ai tifosi prometto il massimo impegno, insieme faremo una grande stagione e, perchè no, magari provare anche a vincere. So che nelle ultime stagioni l’Anco Marzio è rimasto chiuso ma ora speriamo di dare ai nostri tifosi un motivo per tornare a riempire lo stadio”.

[ufficio stampa Ostiamare]