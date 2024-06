Il Montespaccato batte un colpo, è ufficiale il bomber Alessio Damiani

Il Gruppo Sportivo Montespaccato mette a segno un eccezionale colpo sportivo assicurandosi le prestazioni di Alessio Damiani, supereroe dello scorso campionato di eccellenza e recordman assoluto dell’intera storia del massimo campionato regionale del Lazio con ben 43 reti all’attivo. Un segnale sportivo che vuole essere anche una forte risposta all’indomani della sentenza che ha disposto la revoca della confisca del 15% delle quote della Olympus Sport Center, socio unico della società proprietaria dell’impianto “Don Pino Puglisi”, in favore di Valerio Gambacurta, figlio del boss condannato in via definitiva a 30 anni di carcere. L’ingresso di Damiani nelle fila del Montespaccato conferma la volontà di proseguire e rafforzare la storia di riscatto sociale e sportivo del club confiscato alla criminalità e divenuto un esempio a livello nazionale sia in termini etici che per il modello organizzativo ispirato all’azionariato popolare. Alessio Damiani, conclude il comunicato, è un esempio eloquente di atleta che pratica dentro e fuori il campo i valori di “Talento & Tenacia” e che ha scelto consapevolmente di indossare la maglia azzurra del Montespaccato per tutto quello che la nostra storia esprime.

[ufficio stampa Montespaccato]