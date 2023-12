Il Colleferro corre ai ripari, ufficiali tre nuovi acquisti tra cui un ex Serie B

Continua il mercato del Colleferro, che annuncia gli acquisti di altri tre rinforzi per la sua prima squadra. La squadra del girone B di Eccellenza sta vivendo un campionato sotto le aspettative, con un ottavo posto dopo diciotto partite e un pareggio nell'ultima giornata di campionato contro il Monte San Biagio.

Il comunicato del club

Simone Stecca, classe 2004, giovane centrocampista al terzo anno di Eccellenza. Ha preso parte alla rappresentativa regionale della U19 Elite ed ha militato al Campus Eur. Paolo Mondino, classe 2002, esterno d'attacco, è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ed ha sempre militato in Eccellenza con il Sancataldese, il Misilmeri e l'Athletic Club Palermo. Marco Crocchianti, classe 1996, è un difensore centrale. Partito dal Tor Tre Teste, è stato successivamente allo Spezia (dove ha esordito in Serie B), al Reggiana e al Südtirol, guadagnando 32 presenze in Serie C.