Il Campus EUR si tuffa nel mercato, ufficiale un ex Mantova e Giulianova

Il Campus Eur si rinforza con l'innesto dell'esperto difensore Mirko Moi, classe 1990. Il difensore ha militato in categorie superiori, con società di spessore come Mantova, Giulianova, Pomiliano, Brindisi, Ostiamare e per ultima Nuova Igea Virtus. Benvenuto Mirko.



Il commento del DS Caterini

Ringrazio la Presidenza che ha dato modo di fare quest'ultimo innesto, mettiamo nella rosa un giocatore molto importante per la categoria, allo stesso tempo ringrazio Mirko per aver scelto il Campus Eur e aver dato modo di chiudere in breve tempo l'accordo con la società.

[ufficio stampa Campus EUR]