Hummels alla Roma, cosa c'è di vero sull'arrivo del difensore del Borussia Dortmund

Il calciomercato della Roma non è ancora decollato anche per via dell’Europeo in corso in Germania. Fra addii e un budget non di primissima fascia, le attenzioni di Ghisolfi sono rivolte al parco svincolati. Fra i nomi che circolano a Trigoria c’è quello di Mats Hummels.

Hummels in scadenza

Hummels andrà in scadenza col Borussia Dortmund (40 presenze nell'iultima stagione) con cui ha giocato la finale di Champions 2023/2024 perdendo contro il Real Madrid. Il tedesco, classe 1988, intende proseguire la sua carriera ancora nel calcio che conta ed ecco che i suoi procuratori lo stanno offrendo a diversi club fra questi la Roma.

Cosa c’è di vero su Hummels alla Roma?

Non si può parlare di trattativa fra Hummels e la Roma. Di concreto c’è solo che il giocatore è stato proposto al club giallorosso, che a sua volta riflette ma senza essere particolarmente convinto. Infatti sono diversi i dubbi sul calciatore al netto delle leadership e delle qualità tecniche. Su tutti l’età del difensore (36 anni). I Friedkin hanno dato come compito a Ghisolfi di ringiovanire la rosa e l’arrivo di Hummels andrebbe contro la volontà della società. Pure De Rossi non è entusiasta. A questo va aggiunto che nello stesso reparto c’è pure Smalling (classe ’89) su cui la Roma sta riflettendo.

I costi

Oltre all’età, valutazioni anche sui costi dell’operazione. In Germania Hummels guadagnava circa 4 milioni di euro (netti, ndr) a stagione. Cifra alta per un classe ’88 ormai al tramonto della sua carriera. Un ingaggio che la Roma potrebbe spalmare su più anni, due-tre anni, ma questo vorrebbe dire legarsi ad un calciatore fino ai 40 anni. Una mossa non proprio per il futuro. Oltre allo stipendio la Roma dovrebbe pagare delle commissioni alte ai procuratori del tedesco.