Guendouzi pronto a lasciare la Lazio: decisivo Tudor

Dopo aver salutato ufficialmente Felipe Anderson ma anche Luis Alberto (ennesimo braccio di ferro con la società) il popolo laziale rischia di perdere anche Guendouzi. Dopo una sola stagione il centrocampista francese infatti può salutare la Lazio. Il motivo è l’arrivo di Tudor.

Guendouzi protagonista di Sarri

Arrivato senza tanti proclami, Guendouzi si è presto ritagliato uno spazio importante nella Lazio di Sarri. Il classe 1999 era un pupillo del tecnico che mai rinunciava alla sua fisicità e al suo dinamismo. Giocatore diverso da Milinkovic-Savic, Guendouzi ha mostrato quella garra che mancava al centrocampo biancoceleste diventando presto un beniamino della tifoseria e riconquistando la Nazionale francese. Titolare indiscusso con Sarri le carte sono cambiate con l’arrivo di Tudor.

La panchina con Tudor

L’arrivo di Tudor a Formello è stato un fulmine a ciel sereno per Guendouzi. I due avevano avuto dei problemi al Marsiglia e questo spinse il centrocampista a lasciare la Francia e scegliere la Lazio. Le strade dei due si sono incrociate nuovamente dopo le dimissioni di Sarri con Lotito che ha scelto il croato per avviare senza perdere tempo il nuovo corso laziale. Dall’arrivo dell’ex Verona, Guendouzi ha giocato titolare soltanto 3 partite in campionato (su 9) finendo ai margini della squadra.

Il futuro di Guendouzi

“Mi tengo per me la risposta, è giusto che parliamo tra di noi" – è stata la risposta di Igor Tudor a domanda diretta sul futuro del centrocampista al termine di Lazio-Sassuolo (1-1, ndr). Una frase che sa di addio annunciato fra allenatore e giocatore che non si sono mai capiti. Arrivato a Formello per circa 20 milioni di euro (bonus compresi), Lotito è disposto ad accontentare il suo allenatore cedendo il francese davanti ad un’offerta di 30 milioni di euro. Il classe ’99 ha diversi estimatori in Premier League dove ha giocato ai tempi dell’Arsenal.