Greenwood alla Lazio: l'offerta di Lotito al Manchester United

Claudio Lotito fa sul serio per Greenwood. L’inglese è un pallino del presidente della Lazio che sta facendo di tutto per portarlo a Formello. Le prossime ore saranno decisive per il possibile trasferimento dell’esterno a Roma.

L’ultimatum di Lotito

Oggi, lunedì 15 luglio, è la giornata decisiva per Greenwood alla Lazio. Lotito, nonostante le prime smentite dell’interesse sul giocatore, ha fatto la sua ultima offerta al Manchester United per l’ala. Il patron laziale ha offerto 25 milioni di euro, più il 50% sulla futura rivendita (più bonus e commissioni) per l’inglese superando l’offerta del Marsiglia, piazza che non scalda il giocatore. A Formello attendono la risposta dei Red Devils che intendono fare cassa col classe 2001 dopo aver acquistato Zirkzee dal Bologna. Ore di attesa in casa Lazio col ds Fabiani pronto a volare a Manchester per chiudere la trattativa.

La concorrenza

La corsa a Greenwood è un testa a testa fra la Lazio e il Marsiglia. Questo emerge dalle parole di Lotito che non teme le altre squadre italiane che sembrerebbero interessate al gioiellino inglese. “Si sono infilate diverse società per fare un'azione di disturbo. Dopo la Juventus, il Napoli, sembra che tutti stiano gufando, siano terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto" – è stato il commento del patron laziale.

Le alternative

L’offerta di Lotito al Manchester United è allettante e alta, ma la trattativa non è ancora in discesa. Infatti i Red Devils sperano si scateni un’asta per Greenwood e attendo un rilancio da parte di OM e Napoli, che al momento non c’è. In attesa di una risposta dall’Old Trafford, Lotito si guarda attorno. Fra le alternative al classe 2001 c’è lo svincolato Martial (1995) ex proprio Manchester United, Vitor Roque (2005) del Barcellona e Jobe Bellingham (2005) del Sunderland fratello della stella inglese del Real Madrid. Sullo sfondo restano anche Laurientè del Sassuolo e Clarke (2000) del Sunderland.