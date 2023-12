Clamoroso Bonucci, i Friedkin bloccano il trasferimento. Decisiva la volontà dei tifosi

Sembrava essere il primo colpo del calciomercato invernale quello del trasferimento di Leonardo Bonucci alla Roma. Il calciatore aveva trovato l'accordo con Tiago Pinto ma i Friedkin hanno stoppato l'operazione ormai ai dettagli. Salvo nuovi cambi di scenari, l'ex Juventus non arriverà a Trigoria.

L'accordo

Bonucci si era proposto alla Roma e aveva trovato un accordo con Tiago Pinto. Col benestare di Mourinho che aveva dato il suo ok, il difensore era pronto a legarsi ai giallorossi fino al prossimo giugno guadagnando poco meno di due milioni di euro. Sei mesi di contratto senza vincoli con Bonucci che voleva conquistarsi una futura conferma sul campo e soprattutto la possibilità di giocare a livelli importanti per la convocazione ai prossimi Europei. Operazione low cost per la Roma, col difensore pronto a svincolarsi dall'Union Berlino.

Il no dei Friedkin

Quando sembrava mancare solo l'annuncio è arrivato il secco no dei Friedkin. La proprietà americana, da sempre vicina alla tifoseria, ha fatto proprio il sentimento della maggioranza del tifo giallorosso che non vedeva bene l'arrivo di Bonucci e quindi ha stoppato la trattativa. Una scelta di cuore dei Friedkin che rispettano e sono in linea con la tifoseria giallorossa. Se da una parte c'è l'attenzione al tifo (ripagata dai continui sold-out), dall'altra c'è un dettaglio economico-sportivo non da trascuare. I Friedkin infatti non vogliono spendere quasi due milioni di euro, per sei mesi, per un giocatore classe 1987 ormai verso la fine della carriera. Decisiva quindi la volontà dei tifosi e i ragionamenti economici-tattici della presidenza.

Le alternative

Salvo colpi di scena la trattavia fra Bonucci e la Roma è saltata. Nonostante questo però Mou avrà almeno un rinforzo per la sua difesa visti i problemi di Smalling, con Kumbulla ancora lontano dalla condizione migliore e con N'Dicka in Coppa d'Africa. I Friedkin guardano in Premier League dove Mou sogna Dier del Tottenham. Più percorribili sono le strade che portano a Kehrer (27 anni) del West Ham e Chalobah (24 anni) del Chelsea pronti a partire in prestito. Attenzionando al difensore dei Blues, infatti i rapporti fra la Roma e la società londinese sono ottimi. In Italia occhi su Pirola della Salernitana e Dragusin del Genoa, anche se il cartellino del giocatore di Gilardino è fuori portata (circa 30 milioni di euro).