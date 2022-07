Calciomercato Roma: Torreira si offre, Fabian il sogno, Frattesi il più vicino. Il punto sul centrocampo

Parallelamente alla mossa Zaniolo-Dybala, la Roma lavora per il reparto di centrocampo fra conferme, addi e situazioni ancora in via di definizione come quella di Veretout. La certezza è che Mou vuole un altro centrocampista dopo l'arrivo di Matic.

Frattesi si avvicina

Davide Frattesi ('99) si avvicina al ritorno alla Roma. Il centrocampista del Sassuolo, romano spinge per tornare a Trigoria. Visto lo stallo sulla trattativa è intervenuto direttamente il calciatore che con un forte pressing spinge per far abbassare le richieste del club neroverde (partiva da oltre 30 milioni) che ora sta andando incontro ai giallorossi. La Roma ha offerto 15 milioni di euro cash più il cartellino di Volpato (valutato 3 milioni). Il Sassuolo ne chiede 23. Tiago Pinto prima di cambiare obiettivo, è pronto ad aggiungere alla trattativa il cartellino del giovane Filippo Missori (2004) terzino della Primavera, che ha già debuttato in Prima Squadra e fresco di rinnovo fino al 2026 che non dispiace ai neroverdi. Questo sarà l'ultimo tentativo della Roma per Frattesi, col giocatore che ha già trovato l'accordo con i giallorossi sulla base di quinquennale da 2 milioni a stagione.

Torreira si offre

Il calciomercato è imprevedibile e propone sempre occasioni. Una di queste è rappresentata da Lucas Torreira ('96) dell'Arsenal. Il centrocampista uruguaiano, già accostato alla Roma e prima anche alla Lazio, si è offerto in maniera palese ai giallorossi. Il centrocampista ex Fiorentina, in un'intervista ha pure detto di aver sentito Mourinho per un suo trasferimento nella Capitale. Queste le sue parole a Punto Penal: "La Roma è una possibilità. Ho parlato tempo fa con Mourinho, un allenatore che ammiro. La Roma è un'occasione che mi attira molto ma non è facile". Il calciatore è in uscita dall'Arsenal e per acquistarlo a titolo definitivo serviranno 15 milioni di euro. Torreira, fisicamente non a livello di Matic e Cristante, però rappresenta il regista puro, alla Pizarro, che manca alla Roma di Mou: rapido di pensiero che smista velocemente il pallone. Lukic ('96) del Torino, Demme ('91) del Napoli ma soprattutto Aouar ('98) del Lione i nomi caldi a Trigoria.

Sogno Fabian

Intanto Mourinho tramite i suoi social fa parlare. Lo Special One è un mago della comunicazione e lascia sempre degli indizi. Sul suo profilo Instagram, il tecnico portoghese si è mostrato interessato ad una nota trasmissione sportiva che parlava di calciomercato. In molti hanno notato che lo scatto di Mou è arrivato quando si parlava di Fabian Ruiz ('96). Centrocampista spagnolo di proprietà del Napoli, Fabian piace molto a Mourinho per la sua tecnica e atleticità. Già in passato lo spagnolo era stato vicino alla Roma (era Monchi). Fabian è il sogno di Mourinho per il centrocampo. Il calciatore ha rifiutato il rinnovo con gli azzurri (scadenza nel 2023) e il rischio di perderlo a zero c'è per De Laurentiis ma il patron del Napoli per lasciarlo partire chiede almeno 50 milioni. Una cifra enorme per un calciatore che la prossima estate si potrà liberare a parametro zero.