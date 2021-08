Calciomercato: Florenzi è del Milan. "Perchè la Roma mi ha ceduto?"

Alessandro Florenzi è un nuovo calciatore del Milan. Nella giornata di venerdì 20 agosto l'ex calciatore della Roma, è sbarcato a Milano per sostenere le visite mediche e solo nella mattinata di sabato ha firmato con i rossoneri.

Florenzi arriva al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, e vestirà la maglia numero 25.

Florenzi e l'addio alla Roma

Durante la conferenza stampa di presentazione, Florenzi ha parlato pure della Roma. "Rispetto la scelta della Roma che è stata presa due-tre anni fa. Ho accettato questa decisione a malincuore perchè tutti sanno che sono un tifoso della Roma. Ora sono qui con una società che ha fiducia in me e questa è la cosa più importante per me" ha detto il nuovo calciatore milanista. L'esterno italiano ha lamentato una mancanza di fiducia da parte del club capitolino. Florenzi ha anche aggiunto di non sapere il perchè la Roma l'ha voluto cedere - "Sento che il mio addio alla Roma non è stata solo una scelta tecnica. Però non ho ancora capito il perchè".

Florenzi getta dunque ombre sul suo addio alla Roma, che non riesce a spiegare.

Mourinho parla di Florenzi

Poco prima delle parole di Florenzi, aveva parlato a Trigoria nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Fiorentina anche José Mourinho. In uno dei passaggi della sua conferenza, lo Special One ha parlato della cessione di Florenzi. Il portoghese ha dichiarato di aver parlato col giocatore soltanto una volta e n"ella sua testa era chiaro che voleva andare al Milan". Mou ha fatto gli auguri a Florenzi per la sua nuova avventura a Milano e che possa disputare una buona stagione.

Secondo Mourinho quindi, Florenzi aveva già scelto di andare al Milan da tempo.

I numeri di Florenzi alla Roma

Florenzi chiude la sua esperienza alla Roma dopo 280 presenze e 28 gol in sette stagioni e mezzo in cui ha pure indossato la fascia da capitano. Emblematico il giorno dell'addio di De Rossi il passaggio di fascia fra Capitan Futuro e Florenzi appunto.

L'arrivo di Fonseca ha però creato i primi malumori fra Florenzi e la Roma, con il club che lo ha girato in prestito prima del passaggio al Valencia e poi al Paris Saint-Germain. Adesso col Milan, si chiude definitivamente la storia fra Roma e Florenzi.