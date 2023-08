Arriva dall'Audace il nuovo acquisto del Fiano Romano, che si assicura per la prossima stagione le prestazioni di Alessio Nanni. Il classe '95 è reduce da un'ottima seconda parte di stagione con l'Audace, e si prospetta essere un colpo importante per la prossima stagione in Promozione del Fiano Romano, che vuole subito risalire.