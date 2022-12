Fiano Romano, arriva un colpo ex Lazio

Ha giocato per la SPAL, il Potenza e in Serie A con la Lazio dove nella stagione 2003/2004 mette a segno un assist nel definitivo 2-1 per la Lazio all'Olimpico contro l'Inter mandando a rete Luciano Zauri. Nell'agosto 2011, dopo un'esperienza con i rumeni dell'Universitatea Cluj, passa al Pergocrema. Viene ingaggiato poi da alcune formazioni laziali tra cui San Cesareo, Nuova S. Maria delle Mole e Palestrina. Il 2 dicembre 2014 passa al Cynthia per affrontare con i castellani la seconda parte del campionato di Serie D 2014/2015. Da li ha giocato con il Trastevere, con la Serpentara Bellegra Olevano. Nella stagione 2017-2018, gioca in Eccellenza Laziale tra le file dell'UniPomezia, con la quale vince la Coppa Italia Dilettanti, fase regionale. Nel 2019 ritorna in Serie D venendo acquistato dalla Vis Artena, salvo poi tornare in Eccellenza, sempre all'UniPomezia, con la quale ottiene subito la promozione in Serie D. Diamo il benvenuto al grande Alfonso DELGADO Roberto

[ufficio stampa Fiano Romano]