Felipe Anderson è a Roma. È fatta per il ritorno alla Lazio

Felipe Anderson è sbarcato nella Capitale. Adesso manca soltanto l'ufficialità del ritorno dell'esterno brasiliano alla Lazio. In corso le visite mediche

Felipe Anderson è sbarcato a Roma.

L'esterno brasiliano vestirà nuovamente la maglia della Lazio dopo l'esperienza in Premier League al West Ham e gli ultimi sei mesi in Portogallo al Porto.

Manca soltanto l'ufficialità, ma la Lazio tramite i propri canali social ha postato una foto di Felipe Anderson con la sciarpa del club ed un messaggio: "Felice di rivederti a Roma". Il brasiliano ha già ricevuto l'accoglienza social di Milinkovic-Savic e Luiz Felipe.

Le visite e poi la firma

Felipe Anderson sta svolgendo le visite mediche alla Clinica Paideia. Superati i test fisici, il brasiliano firmerà con la Lazio un quadriennale a 2,2 milioni di euro a stagione e poi raggiungerà la squadra nel ritiro di Auronzo.

Il calciatore aveva lasciato la Lazio tre anni fa per trasferirsi agli hammers per 38 milioni di euro. Il club capitolino per riavere il brasiliano ha versato nelle casse del club inglese 3 milioni di euro e garantito al West Ham il 50% su una futura rivendita del calciatore.